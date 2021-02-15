ЦБ РФ: курс рубля укрепился к доллару и евро

Официальный курс рубля к евро, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 62,98 копейки - до 88,9754 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс рубля к доллару вырос на 62,86 копейки - до 73,3092 рубля.

В настоящий момент, по данным биржи ММВБ, доллар торгуется на отметке 73,3 рубля за единицу американской валюты и 88,94 - за евро.

