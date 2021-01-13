Курс рубля снизился на решении Минфина возобновить покупки валюты
13 января 202112:47
Падение курса рубля началось после сообщений о решении Минфина РФ начать покупку валюты, сообщает «Интерфакс».
С 15 января Минфин начнет выкупать валюту на 7,1 млрд рублей ежедневно, общий объем выкупа – 106,3 млрд руб.
После этих сообщений курс доллара снизился на бирже до 73,75 рубля, евро – до 89,93 рубля.
С начала недели рубль дорожал на фоне роста нефтяных котировок.
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13 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru