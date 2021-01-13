Курс рубля снизился на решении Минфина возобновить покупки валюты

Падение курса рубля началось после сообщений о решении Минфина РФ начать покупку валюты, сообщает «Интерфакс».

С 15 января Минфин начнет выкупать валюту на 7,1 млрд рублей ежедневно, общий объем выкупа – 106,3 млрд руб.

После этих сообщений курс доллара снизился на бирже до 73,75 рубля, евро – до 89,93 рубля.

С начала недели рубль дорожал на фоне роста нефтяных котировок.

