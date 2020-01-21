Курс рубля почти не изменился после формирования нового кабмина
Курс рубля не изменился из-за смены правительства страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.
Как передает агентство, рубль до выпуска указа президента смог даже улучшить позиции, который занимал весь предыдущий день. Доллар по отношению к отечественной валюте поднимется на 25 копеек и составит 61,8 рубля, а курс евро увеличится на 23 копейки и станет 68,56.
Еще до появления информации о назначении нового правительства курс рубля к доллару и евро перестал снижаться с 30 копеек до примерно 25 копеек. Нефть на вечерних торгах достигла цены 64,66 доллара за баррель.
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