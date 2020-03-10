Курс евро взлетел на пять рулей

На открытии торгов рубль продолжает снижение по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 4 рубля и 3 копейки — до 72,60 рубля, сообщает RT. Курс евро увеличился на 5 рублей и 21 копейку и составил 82,72 рубля.

Торги на Московской бирже возобновились сегодня утром. Верхние ценовые границы доллара и евро установлены на уровне 75,2125 рубля и 85,785 рубля рубля соответственно. Падать будет не только рубль, но и бумаги российских компаний, которые вчера потеряли 9–26% на торгах в Лондоне. Некоторые аналитики настроены весьма пессимистично: в «Финаме» предсказывают «кровавую баню» для участников торгов в России.







