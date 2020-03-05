Курс евро впервые за год превысил 75 рублей
Курс евро превысил 75 рублей впервые за год. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, пишет РБК.
По данным издания, последний раз такой курс был зафиксирован 1 марта 2019 года.
В свою очередь, курс доллара также показывает рост. В четверг американская валюта превысила отметку в 67 рублей.
Как отмечает РБК, рубль падает в связи со снижением цен на нефть. По состоянию на 20.05 мск, баррель нефти марки Brent стоил $50,89.
Ранее стало известно, что члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
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