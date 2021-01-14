Курс евро упал ниже 90 рублей
14 января 202117:11
Рубль растёт к евро на фоне ослабления европейской денежной единицы на валютной бирже.
Как следует из данных торгов, по состоянию на 16:30 по московскому времени курс евро снизился на 59 копеек и составил 89,02 рубля. В четверг европейская валюта уже дешевела до минимального курса с 17 декабря и стоила 89 рублей.
Кроме того, по данным Московской биржи, на 16:30 мск курс доллара упал на 27 копеек. Стоимость американской валюты снизилась до 73,48 рубля.
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14 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru