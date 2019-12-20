Курс евро упал ниже 69 рублей
20 декабря 201916:18
В ходе торгов в пятницу, 20 декабря, курс евро опустился ниже отметки 69 рублей.
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Европейская валюта подешевела на 43 копейки до 68,98 рубля. Это самый низкий показатель с марта 2018 года.
Дешевел и доллар. Американская валюта упала на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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