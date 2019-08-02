По данным торгов на Московской бирже, курс евро превысил отметку в 72 рубля. Европейская валюта «подросла» на 82 копейки и торгуется на отметке 72,15 рубля.

Что касается доллара, то курс американской валюты в ходе торгов, впервые с 7 июня, превысил отметку в 65 рублей, отмечает RT.

Между тем, ранее валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый высказал мнение о том, что российскую валюту во второй половине этого года ожидает падение. Об этом пишет Bloomberg. По мнению специалиста, рубль может лишиться около 9% к концу 2019-го, а курс доллара вырастет до 69 рублей.

Источник отмечает, что причина такого падения заключается в смягчении кредитно-денежной политика Банка России и понижении ключевой ставки.



