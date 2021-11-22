Курс евро превысил 84 рубля впервые с октября

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,2%, сообщает ТАСС.

Названа идеальная валюта для хранения денег

По данным на 15:16 мск 22 ноября, европейская валюта торговалась на уровне 84,0075 рубля. В последний раз евро оценивали дороже 84 рублей 6 октября 2021 года.

Курс доллара США на Мосбирже также вырос - на 1,42%, до 74,49 рубля.

Ранее аналитик, трейдер Азиз Кенжаев заявил, на российскую валюту негативно действуют события на белорусско-польской границе и потенциальная угроза санкций, сообщает «Свободная пресса».

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