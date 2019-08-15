Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля
Евро превысил 74 рубля за единицу иностранной валюты впервые с 1 апреля текущего года. Об этом говорят данные торгов, пишет RT.
Отмечается, что рост евро составил 45 копеек, на данный момент курс составляет 74,01 рубля. Доллар в свою очередь вырос на 35 копеек до 66,36 рубля.
Утром 15 августа на открытии Московской биржи доллар стоил 65,78 рубля, а евро — 73,29 рубля, напоминает «Свободная пресса».
Ранее НСН сообщала, что падение курса рубля по отношению к основным валютам было зафиксировано вечером среды на Московской бирже. Так, впервые с 3 мая доллар в моменте стоил выше 66 рублей, подорожав на рубль с лишним против уровня закрытия предыдущих торгов. Экономист Денис Ракша рассказал НСН, какие причины послужили толчком к «качелям» на бирже.
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