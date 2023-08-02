Курс евро превысил 102 рубля

Курс евро превысил 102 рубля, следует из данных Мосбиржи.

Стало известно, каким будет курс рубля в августе

На пике курс европейской валюты достигал 102,015 рубля. Курс до 92,88 рубля, юаня -на девять копеек, до 12,93 рубля.

Ранее министр Финансов Антон Силуанов назвал торговый баланс основным фактором ослабления рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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