Курс евро превысил 102 рубля
2 августа 202312:15
Курс евро превысил 102 рубля, следует из данных Мосбиржи.
На пике курс европейской валюты достигал 102,015 рубля. Курс до 92,88 рубля, юаня -на девять копеек, до 12,93 рубля.
Ранее министр Финансов Антон Силуанов назвал торговый баланс основным фактором ослабления рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru