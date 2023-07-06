Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года
Биржевой курс евро поднялся выше 100 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Такие показатели достигнуты впервые с марта 2022 года.
Доллар торгуется выше 92 рублей.
Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ослабление рубля выгодно для экономики, но при этом отразится на ценах в магазинах.
При этом заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что гражданам России не следует поддаваться панике и избавляться от рубля, глядя на стремительный рост курса доллара и евро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили штрафовать и лишать прав за опасное вождение
- Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года
- Климатолог назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству
- Российская авиация ударила по ВСУ в районе Клещеевки
- Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
- Рогов: Контингент НАТО может быть введен на Украину
- Зеленский сообщил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше
- РЖД запустили старые немецкие вагоны на южном направлении
- Зеленский: Киеву понадобятся F-16, если зерновая сделка сорвется
- СМИ: российские власти провели учения по проверке устойчивости Рунета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru