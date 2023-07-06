Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года

Биржевой курс евро поднялся выше 100 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Такие показатели достигнуты впервые с марта 2022 года.

Доллар торгуется выше 92 рублей.

Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ослабление рубля выгодно для экономики, но при этом отразится на ценах в магазинах.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что гражданам России не следует поддаваться панике и избавляться от рубля, глядя на стремительный рост курса доллара и евро.

