Курс евро на Мосбирже впервые с марта 2022 года поднялся до 103 рублей

По данным валютных торгов на 17:54 мск, европейская валюта подорожала на 1,8%, достигнув отметки 103 рублей. Через несколько минут рост замедлился и евро подешевел до 102,98 рубля.

Также вырос курс юаня - на 1,77% до 13,065 рубля.

Ранее российский рубль продолжил падение относительно доллара. По данным Мосбиржи, впервые с марта прошлого года американская валюта подорожала до 94,02 рубля, сообщает RT.