Курс евро на Мосбирже впервые с марта 2022 года поднялся до 103 рублей
2 августа 202318:07
Курс евро на Мосбирже впервые с 28 марта 2022 года поднялся до 103 рублей.
По данным валютных торгов на 17:54 мск, европейская валюта подорожала на 1,8%, достигнув отметки 103 рублей. Через несколько минут рост замедлился и евро подешевел до 102,98 рубля.
Также вырос курс юаня - на 1,77% до 13,065 рубля.
Ранее российский рубль продолжил падение относительно доллара. По данным Мосбиржи, впервые с марта прошлого года американская валюта подорожала до 94,02 рубля, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru