Курс евро на Мосбирже поднялся выше 98 рублей

Евро в ходе валютных торгов поднялся выше 98 рублей, свидетельствуют данные Мосбрижи.

Курс европейской валюты 31 мая находится в диапазоне 97,57–98,34 рубля. Доллар торгуется выше 90 рублей.

Стоимость доллара опустилась ниже 89 рублей впервые с 30 января

27 мая курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января, свидетельствуют данные Московской биржи. На торгах в 11:28 мск европейская валюта дешевела до 95,94 рубля. Позже евро замедлил снижение, в 11:38 по Москве он стоил 96,05 рубля. Курс доллара на Московской бирже составлял 88,46 рубля.

Экс-старший вице-президент Банка «Открытие» Константин Церазов высказал мнение, что рубль может продолжить укрепляться против доллара и евро по направлению к 88 и 95 рублям соответственно на фоне дисбаланса между предложением валюты и спросом на нее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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