Курс евро на Мосбирже поднялся выше 98 рублей
Евро в ходе валютных торгов поднялся выше 98 рублей, свидетельствуют данные Мосбрижи.
Курс европейской валюты 31 мая находится в диапазоне 97,57–98,34 рубля. Доллар торгуется выше 90 рублей.
27 мая курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января, свидетельствуют данные Московской биржи. На торгах в 11:28 мск европейская валюта дешевела до 95,94 рубля. Позже евро замедлил снижение, в 11:38 по Москве он стоил 96,05 рубля. Курс доллара на Московской бирже составлял 88,46 рубля.
Экс-старший вице-президент Банка «Открытие» Константин Церазов высказал мнение, что рубль может продолжить укрепляться против доллара и евро по направлению к 88 и 95 рублям соответственно на фоне дисбаланса между предложением валюты и спросом на нее, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru