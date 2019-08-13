Курс доллара упал ниже 65 рублей

Согласно данным торгов на Московской бирже, курс доллара опустился ниже отметки в 65 рублей вслед за ростом цен на нефть.

Так, доллар снизился на 1,18% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 64,89 рубля. По информации агентства ТАСС, на этом уровне доллар был зафиксирован 7 августа текущего года.

В свою очередь, евро опустился до 72,5 рубля, упав на 1,16%.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE показала рост на 3,67% и выросла до $60,72 за баррель.



