Курс доллара рухнул ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года

По состоянию на 10:59 мск стоимость американской валюты расчётами «завтра» упала до 57,85 рубля впервые с апреля 2018 года.

Также снизился и курс евро - до 59,97 рубля, впервые с апреля 2017 года.

Ранее ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова заявила, что снижение курса доллара и евро связано, в том числе, с низким спросом населения на валюту и сохраняющимися высокими ценами на нефть, сообщает RT.

