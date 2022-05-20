Курс доллара рухнул ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года
Курс доллара на Московской бирже рухнул до четырёхлетних минимумов, об этом свидетельствуют данные валютных торгов.
По состоянию на 10:59 мск стоимость американской валюты расчётами «завтра» упала до 57,85 рубля впервые с апреля 2018 года.
Также снизился и курс евро - до 59,97 рубля, впервые с апреля 2017 года.
Ранее ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова заявила, что снижение курса доллара и евро связано, в том числе, с низким спросом населения на валюту и сохраняющимися высокими ценами на нефть, сообщает RT.
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