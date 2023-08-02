Курс доллара превысил 93 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 93 рубля.

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Рубль продолжает терять свои позиции по отношению к американской валюте, евро также укрепляется - на пике европейская валюта стоила больше 102 рублей. Юань торгуется в районе 12,95 рубля, следует из данных Мосбиржи.

Ранее министр Финансов Антон Силуанов назвал торговый баланс основным фактором ослабления рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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