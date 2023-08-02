Курс доллара превысил 93 рубля
2 августа 202313:01
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 93 рубля.
Рубль продолжает терять свои позиции по отношению к американской валюте, евро также укрепляется - на пике европейская валюта стоила больше 102 рублей. Юань торгуется в районе 12,95 рубля, следует из данных Мосбиржи.
Ранее министр Финансов Антон Силуанов назвал торговый баланс основным фактором ослабления рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru