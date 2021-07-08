Курс доллара превысил 75 рублей впервые с начала мая
8 июля 202111:05
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 75 рублей. По ее данным на 10:39, курс американской валюты достиг 75,16 рубля.
Ранее в четверг доллар торговался на уровне 75,025 рубля, чуть позже достигал 75,06 рубля.
В последний раз доллар превышал 75 рублей в начале мая, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru