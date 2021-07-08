Курс доллара превысил 75 рублей впервые с начала мая

Выплата молодым семьям на рождение ребенка в Москве выросла в 2,4 раза с 2010 года Более 300 пар в Москве поженятся в День семьи, любви и верности До 1,6 млн человек стали участниками программы лояльности «Тройки» Участок Каланчевская - Курский вокзал будут закрывать на два часа по выходным в июле МЧС предупредило о жаре в Москве