Курс доллара превысил 75 рублей впервые с начала мая

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 75 рублей. По ее данным на 10:39, курс американской валюты достиг 75,16 рубля.

Ранее в четверг доллар торговался на уровне 75,025 рубля, чуть позже достигал 75,06 рубля.

В последний раз доллар превышал 75 рублей в начале мая, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Курс Доллара"московская Биржа"
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