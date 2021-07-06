Курс доллара превысил 74 рубля впервые с мая

Курс доллара в ходе валютных торгов достиг отметки в 74 рубля впервые с мая текущего года.

По данным Московской биржи, на 17:27 мск американская валюта прибавила 0,81% и торговалась на уровне 74,0525 рубля.

Уже к 17:33 по московскому времени доллар ускорил рост до 1,05% и достиг уровня 74,23 рубля.

Во вторник на фоне роста цен на нефть рубль укрепился к американской и европейским валютам. Так, утром доллар дешевел до 73,2 рубля, напоминает «Свободная пресса».

Ранее глава департамента инвестиционного анализа и обучения Инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал снижение стоимости доллара: к концу лета валюта может стоить около 70 рублей, отмечает Газета.ру.

