Курс доллара превысил 70 рублей

Рубль на торгах в понедельник, 29 июня, сдал позиции. Так доллар США на Московской бирже поднимался до отметки 70 рублей впервые с 15 июня.

Греф прокомментировал ненависть к нему Никиты Михалкова

В то же время евро подорожал на 33 копейки - до 78,66 рубля, сообщает Газета.ру.

В свою очередь глава Сбербанка в ходе интервью ТАСС заявил, что до конца 2020 года рубль может заметно укрепиться — до 60-62 рублей. Произойти это должно за счет подорожания цены на нефть до 60 долларов за баррель.

Также Греф отметил, что российская экономика справляется с последствиями пандемии коронавируса лучше, чем ожидалось. При этом он допустил «колебания» рубля на фоне угрозы второй волны эпидемии COVID-19, отмечает Ura.ru

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ФОТО: pixabay.com
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