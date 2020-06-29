Курс доллара превысил 70 рублей
Рубль на торгах в понедельник, 29 июня, сдал позиции. Так доллар США на Московской бирже поднимался до отметки 70 рублей впервые с 15 июня.
В то же время евро подорожал на 33 копейки - до 78,66 рубля, сообщает Газета.ру.
В свою очередь глава Сбербанка в ходе интервью ТАСС заявил, что до конца 2020 года рубль может заметно укрепиться — до 60-62 рублей. Произойти это должно за счет подорожания цены на нефть до 60 долларов за баррель.
Также Греф отметил, что российская экономика справляется с последствиями пандемии коронавируса лучше, чем ожидалось. При этом он допустил «колебания» рубля на фоне угрозы второй волны эпидемии COVID-19, отмечает Ura.ru
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