Курс доллара превысил 70 рублей

В то же время евро подорожал на 33 копейки - до 78,66 рубля, сообщает Газета.ру.



В свою очередь глава Сбербанка в ходе интервью ТАСС заявил, что до конца 2020 года рубль может заметно укрепиться — до 60-62 рублей. Произойти это должно за счет подорожания цены на нефть до 60 долларов за баррель.



Также Греф отметил, что российская экономика справляется с последствиями пандемии коронавируса лучше, чем ожидалось. При этом он допустил «колебания» рубля на фоне угрозы второй волны эпидемии COVID-19, отмечает Ura.ru

