Курс доллара подскочил выше 72 рублей
20 июля 202011:57
Российская валюта ослабела к доллару и евро на открытии торгов в понедельник, 20 июля. Так, курс доллара сегодня поднялся выше 72 рублей впервые с начала месяца, достигнув 72,1 рубля, сообщает Ura.ru.
Подорожал и доллар – до 82,5 рубля.
Впоследствии рубль немного укрепился к доллару, который торгуется на уровне 71,8 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Евро остаётся около 82,4 рубля.
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20 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru