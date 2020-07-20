Курс доллара подскочил выше 72 рублей

Российская валюта ослабела к доллару и евро на открытии торгов в понедельник, 20 июля. Так, курс доллара сегодня поднялся выше 72 рублей впервые с начала месяца, достигнув 72,1 рубля, сообщает Ura.ru.

Подорожал и доллар – до 82,5 рубля.

Впоследствии рубль немного укрепился к доллару, который торгуется на уровне 71,8 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Евро остаётся около 82,4 рубля.

