Курс доллара поднялся выше 76 рублей

В Москве реанимобили оснастили оборудованием для биохимического анализа крови Москвичи получили более 2 миллионов СМС-сообщений с результатами ПЦР-тестов Пассажиры Бирюлевской линии смогут пересесть на МЦК, МЦД и БКЛ Снегопад в столице прекратится к вечеру пятницы «Моя работа» запускает онлайн-курс по бизнесу для женщин