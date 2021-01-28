Курс доллара поднялся выше 76 рублей
28 января 202110:28
Доллар на Московской бирже впервые с декабря поднялся выше 76 рублей, следует из данных торгов.
По состоянию на 10:09 мск, курс доллара составил 76,11 рубля.
Кроме того, вырос и курс евро. По данным торгов, впервые с начала января стоимость европейской валюты поднялась выше 92 рублей: на 10:09 по московскому времени курс евро составил 92,0025 рубля.
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28 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru