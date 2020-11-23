Курс доллара опустился ниже 76 рублей
23 ноября 202011:57
Курс доллара утром в понедельник на бирже ММВБ опустился ниже 76 рублей, следует из данных на сайте биржи.
Сейчас американская валюта торгуется в районе 75,69 рубля за доллар.
Курс евро опустился ниже 90 рублей и торгуется в районе 89,82 рубля.
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23 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru