Курс доллара опустился ниже 76 рублей

Курс доллара утром в понедельник на бирже ММВБ опустился ниже 76 рублей, следует из данных на сайте биржи.

Сейчас американская валюта торгуется в районе 75,69 рубля за доллар.

Курс евро опустился ниже 90 рублей и торгуется в районе 89,82 рубля.

