Курс доллара на Мосбирже вырос до 73,7 рубля

Курс доллара во вторник на открытии торгов Московской биржи вырос до 73,68 рубля.

Американская валюта прибавила одну копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Кроме того, курс евро на Мосбирже увеличился на 8 копеек, отмечает РИА ФАН. Стоимость европейской валюты составила 86,53 рубля.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич предсказал ослабление курса рубля, пишет «Свободная пресса». Курс доллара на текущей неделе может достичь 74, евро — 86,60 рубля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:"московская Биржа"Курс ВалютДоллар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры