Курс доллара на Мосбирже вырос до 73,7 рубля
Курс доллара во вторник на открытии торгов Московской биржи вырос до 73,68 рубля.
Американская валюта прибавила одну копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.
Кроме того, курс евро на Мосбирже увеличился на 8 копеек, отмечает РИА ФАН. Стоимость европейской валюты составила 86,53 рубля.
Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич предсказал ослабление курса рубля, пишет «Свободная пресса». Курс доллара на текущей неделе может достичь 74, евро — 86,60 рубля.
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