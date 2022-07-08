Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,7 рубля
Рубль в пятницу утром продолжает расти второй день подряд, доллар торгуется около 61,7 рубля, евро - около 63 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами «завтра» на 10:04 мск снижался на 26 копеек, до 61,69 рубля, евро - на 57 копеек, до 63,03 рубля.
Ранее ведущий аналитик Bitzlato Алексей Михайлов назвал в беседе с RT отмечал, что стоит ожидать либо закрепления курса доллара на уровне около 60 рублей, либо роста до уровня 64—65 рублей до конца текущей недели. При этом финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявлял, что доллар может закрепиться на уровне 70 рублей уже к концу июля, отмечает Ura.ru.
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