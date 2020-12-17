Курс биткойна обновил исторический максимум
Цена биткойна превысила отметку в 23 тысячи долларов США, тем самым обновив исторический максимум, сообщает ТАСС.
По данным торгов на 12:06 мск 17 декабря, биткойн подорожал на 8,1% до 23,09 тысяч долларов (по текущему курсу почти 1,7 миллиона рублей). В 12:13 за один биткойн предлагали уже 23 433 долларов (+9,71%).
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что цифровую валюту стоит признать имуществом, в частности, в рамках расследования уголовных дел, по которым криптовалюта «выступает предметом взятки или хищения».
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