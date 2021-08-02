Кудрин заявил, что Россия эксплуатирует старую и изжившую себя модель экономики

Глава Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что для перехода России на новую модель экономики нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции, сообщает РБК.

По его словам, сейчас страна эксплуатирует старую модель экономики, которая себя уже изжила и новых результатов не даст.

«Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти - это старая модель. Мы должны что-то для мира создать, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах» - подчеркнул Кудрин

Председатель СП считает, что Россия должна стать более конкурентоспособной для экспорта, что позволит ей прорваться на внешний рынок, и тогда «спрос станет бесконечен».

Ранее Кудрин заявил, что России, при правильном перераспределении средств и адресной поддержке, необходимо 300 миллиардов рублей, чтобы вдвое снизить уровень бедности, сообщает Ura.ru.