Кудрин: власти РФ имеют средства для помощи бедным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал власти Российской Федерации организовать дополнительные меры поддержки населения, учитывая роста числа бедных граждан. Он подчеркнул в интервью RT, что у правительства достаточно на это средств.
Кудрин с тревогой констатировал, что число бедных в стране уже составляет более 20 миллионов человек. В первой половине текущего года выросло число семей, которые, практически, не имеют возможности обеспечивать себя даже самым необходимым.
Глава СП подчеркнул необходимость избежать дальнейшего обеднения населения, для чего требуется более значительная помощь со стороны правительства. Как отмечает «Свободная пресса», ранее Алексей Кудрин заявлял, что наиболее эффективным способом борьбы с бедностью могут стать адресные субсидии гражданам.
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