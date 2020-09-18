Кудрин усомнился в «оптимистичном» прогнозе Минэкономики по ВВП

Счётная палата РФ расходится с Минэкономразвития в оценках падения ВВП в 2020 году и его роста в последующие годы. С таким заявлением выступил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в своей статье на РБК.

Если Минэкономики оценивает падение ВВП России по итогам года в 3,9%, то Кудрин заявляет о 4-5%. Ожидаемые министерством темпы роста показателя выше 3% в последующие годы выглядят «очень оптимистично», пишет он.

«Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать», - указал глава Счетной палаты.

Кудрин также прокомментировал планы по наращиванию госдолга в отношении ВВП. Как ранее сообщал министр финансов Антон Силуанов, в 2021-2022 годах он будет увеличен до уровня 20%, пишет «Газета.ру». В 2023 году, как предполагается, госдолг превысит 21%.

В 2019 году госдолг РФ составлял 12,3% ВВП, напоминает Кудрин. С его точки зрения, увеличение госдолга до 21% за три года не критично для российской экономики. Показатель долгие годы был на исторически низком уровне и «являлся объектом зависти правительств других стран» - для того госдолг и снижали, чтобы в кризисные момент иметь возможность увеличить, подчеркнул глава Счётной палаты.

