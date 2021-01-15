Кудрин объяснил, когда доллар США потеряет статус мировой резервной валюты

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что китайская валюта пока не готова стать мировой резервной валютой, сообщает ТАСС.

Кудрин добавил, что в настоящее время в мире «не очень доверяют» китайской статистике.

«То есть китайская экономика для нас немножко неопределенная величина, чуть-чуть «черный ящик», несмотря на ведущие передовые компании, которые имеют листинг на мировых биржах», - отметил глава Счетной палаты.

По мнению Кудрина, что прогнозировать влияние Китая на мировую экономику можно будет после того, как он станет «более прозрачным для всего мира», на что потребуется «лет 30», поэтому в ближайшие «30-40 и даже 50 лет» мировой резервной валютой останется доллар США.





