Кучерена рассказала о преимуществах введения KPI в госкомпаниях
пециально для НСН юрист Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.
В России разработают KPI топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества. От достижения KPI должны зависеть премии руководства госкомпаний.
Анастасия Кучерена: «Простыми словами KPI – это система, в которой разработаны определенные, ключевые показатели, при достижении которых сотрудник премируется. В некоторых случаях это действительно помогает выдавать премию только в том случае, когда сотрудник этого действительно заслуживает. Если вспомнить недавнюю практику и уголовные дела после выплат огромных премий (их еще называли «золотые парашюты»), такая инициатива со стороны правительства вполне понятна. Остается надеяться, что на практике она окажется действительно эффективной», - отметила управляющий партнер юридической компании «Кучерена и партнеры» Анастасия Кучерена, общаясь с НСН.
Вступили в силу новые правила долевого строительства
Вступили в силу новые правила долевого строительства. По новым правилам, расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные банковские счета. Сами девелоперы будут строить на банковские кредиты, а деньги дольщиков смогут получить только после сдачи квартир.
Анастасия Кучерена: «В связи с введением новых правил многие эксперты прогнозировали резкое увеличение стоимости квартир в новостройках, но, стоит отметить, что пока резкого скачка цен не произошло. И тут важно напомнить, что новый алгоритм работы введен, прежде всего, для того, чтобы защитить права дольщиков. И, если бы в законодательстве осталась альтернатива для девелоперов, пользоваться эскроу-счетами, или не участвовать в этой системе, лично я бы выбрала компанию из первой категории. На мой взгляд, лучше заплатить немного дороже, но, при этом, не потерять все свои деньги, вложенные в недвижимость. А как мы знаем, до сих пор встречаются случаи, когда люди годами ждут ключей от своих квартир а иногда это даже стоит им жизни», - напомнила она в эфире НСН.
В России начался очередной этап внедрения онлайн-касс
В России с 1 июля начался очередной этап внедрения онлайн-касс. Теперь их применение обязательно для организаций и индивидуальных предпринимателей из сферы торговли и услуг, работающих без наемных сотрудников на любом режиме налогообложения.
Анастасия Кучерена: «Стоит отметить, что это нововведение поначалу всех испугало. Но сейчас волнение улеглось и компании стали отмечать, что, в принципе, работа с онлайн-кассами выстраивается довольно просто. Более того, многие провайдеры онлайн-касс предлагают своим клиентам очень удобные сервисы для обслуживания и дополнительные бонусы. Например, автоматизацию многих рабочих процессов. Больше того, даже наши коллеги – юристы, которые специализируются на работе с физическими лицами, отметили, что поначалу использование онлайн-касс для их клиентов определенную сложность, но впоследствии они оказались даже более удобными, чем прежняя схема работы», - рассказала НСН Анастасия Кучерена.
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