Кучерена рассказала о преимуществах введения KPI в госкомпаниях

Анастасия Кучерена: «В связи с введением новых правил многие эксперты прогнозировали резкое увеличение стоимости квартир в новостройках, но, стоит отметить, что пока резкого скачка цен не произошло. И тут важно напомнить, что новый алгоритм работы введен, прежде всего, для того, чтобы защитить права дольщиков. И, если бы в законодательстве осталась альтернатива для девелоперов, пользоваться эскроу-счетами, или не участвовать в этой системе, лично я бы выбрала компанию из первой категории. На мой взгляд, лучше заплатить немного дороже, но, при этом, не потерять все свои деньги, вложенные в недвижимость. А как мы знаем, до сих пор встречаются случаи, когда люди годами ждут ключей от своих квартир а иногда это даже стоит им жизни», - напомнила она в эфире НСН.

