Кучерена: Бизнес страдает от чрезмерного контроля государства
Специально для НСН юрист Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.
В России буксует план по улучшению делового климата
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о пробуксовке плана по улучшению делового климата и призвал участвующие министерства и ведомства принять исчерпывающие меры по его реализации. План был утвержден правительством еще в январе 2019 года. Он включает в себя меры по 12 направлениям (налоговая нагрузка, контрольно-надзорная деятельность, таможенное администрирование, человеческий капитал и тд.), которые должны способствовать улучшению делового климата в стране.
Анастасия Кучерена: «Как вовремя глава Минэкономразвития заметил эту пробуксовку. Сегодня действительно многие компании нуждаются, например, в уменьшении внимания со стороны контрольно-надзорных органов. Сейчас фирмы закрываются сотнями по причине того, что, допустим после проведения выездной налоговой проверки, бизнесменам доначисляются такие суммы, которые они выплатить просто не в состоянии. На фоне общего увеличения налоговой нагрузки такие меры способствуют исключительно уменьшению количества предпринимателей в нашей стране», - подчеркнула управляющий партнер консалтинговой компании «Кучерена групп» Анастасия Кучерена, общаясь с НСН.
Банки увеличивают число сотрудников в подразделениях, отвечающих за кибербезопасность
Крупнейшие мировые банки увеличивают число сотрудников в подразделениях, использующих новые технологии и искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег. Доля сотрудников банков, которые занимаются расследованием финансовых преступлений, достигает трех процентов от общей численности работников американских и европейских кредитных учреждений. Это более чем в два раза выше уровня 2013 года.
Анастасия Кучерена: «Хорошие новости для других государств. Но интересно, в российских кредитных учреждениях будут предприниматься аналогичные меры? Многие мои знакомые рассказывали мне, о мошеннических действиях на очень крупные суммы, проведенных преступниками, которые действовали от имени крупнейших банков нашей страны. Может быть, банки и не передавали нарочно данные своих клиентов третьим лицам, но ведь как-то они оказались у мошенников. Каким образом это произошло и почему банки не предпринимают никаких действий, чтобы обезопасить данные своих вкладчиков – непонятно», - констатировала она в беседе с НСН.
Итальянские фермеры рассказали об ущербе, который они понесли от антироссийских санкций
Президент ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Этторе Прандини заявил, что тема российского эмбарго особенно важна для Италии. Итальянские сельхозпроизводители, по его словам, на постоянной основе сообщают руководство об ущербе, который нанесло эмбарго на ввоз ряда товаров в Россию. Прандини отмечает, что эффект от этого ощущается и спустя пять лет после введения продэмбарго.
Анастасия Кучерена: «И действительно, от антироссийских санкций пострадали многие европейские предприниматели. Так, один из жителей Испании взял крупный кредит у государства на развитие производства хамона. Вскоре были введены антироссийские санкции, объемы производства пришлось сократить, а кредит остался прежним. Сейчас многие аналитики говорят, что света в конце тоннеля в вопросе снятия санкций не видно. Но, тем не менее, будем надеяться, что стороны смогут договориться и торговые отношения между странами ЕС и нашим государством постепенно восстановятся», - сказала Анастасия Кучерена НСН.
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