Крупный производитель банкоматов стал резидентом «Технополис Москва»

В 2023 году компания «Банковские и Финансовые системы» получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Присвоение статуса резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволит заводу экономить на налогах и инвестировать средства в производство. Так, в планах предприятия до конца 2025 года увеличить объемы выпуска продукции в 2,5 раза и ежегодно создавать свыше 12 тысяч изделий», - добавил он.

По его словам, компания уже заключила контракты на поставку продукции с ведущими банками России. Банкоматы российского производителя оснащены биометрической камерой, а также считывателем бесконтактных или транспортных карт, двухмерных штрих-кодов и QR-кодов.

В свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что предприятие активно прорабатывает возможности кооперации с другим резидентом особой экономической зоны. На данный момент степень локализации превышает 80%. В будущем при выпуске банкоматов на площадке «Ру́днево» намерены использовать отечественные мониторы, что позволит приблизиться к стопроцентной локализации.

В 2024 году предприятие также намерено наладить экспорт. В данный момент ведутся переговоры о поставках в страны Ближнего Востока.

«Мы ведем работу по созданию новых устройств и комплектующих, например модуля для распознавания и обработки купюр. Планируем развивать производство устройств самообслуживания», – рассказал генеральный директор компании Артем Жилонов.

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности.

