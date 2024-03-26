Крупный производитель банкоматов стал резидентом «Технополис Москва»
В 2023 году компания «Банковские и Финансовые системы» получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Присвоение статуса резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволит заводу экономить на налогах и инвестировать средства в производство. Так, в планах предприятия до конца 2025 года увеличить объемы выпуска продукции в 2,5 раза и ежегодно создавать свыше 12 тысяч изделий», - добавил он.
По его словам, компания уже заключила контракты на поставку продукции с ведущими банками России. Банкоматы российского производителя оснащены биометрической камерой, а также считывателем бесконтактных или транспортных карт, двухмерных штрих-кодов и QR-кодов.
В свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что предприятие активно прорабатывает возможности кооперации с другим резидентом особой экономической зоны. На данный момент степень локализации превышает 80%. В будущем при выпуске банкоматов на площадке «Ру́днево» намерены использовать отечественные мониторы, что позволит приблизиться к стопроцентной локализации.
В 2024 году предприятие также намерено наладить экспорт. В данный момент ведутся переговоры о поставках в страны Ближнего Востока.
«Мы ведем работу по созданию новых устройств и комплектующих, например модуля для распознавания и обработки купюр. Планируем развивать производство устройств самообслуживания», – рассказал генеральный директор компании Артем Жилонов.
ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности.
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