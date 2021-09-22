Котяков: На меры поддержки семей с детьми выделят более 100 млрд рублей

Более 100 миллиардов рублей направят в 2022 году на меры поддержки семей с детьми. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости.

Глава Минтруда уточнил, что средства выделят в рамках новых мер поддержки, введенных в нынешнем году по поручению президента Владимира Путина. Из них 4,7 млрд рублей пойдут на повышенные больничные семьям с детьми до 8 лет, которые с с 1 сентября 2020 года составляют 100% от среднего заработка вне зависимости от рабочего стажа.

Кроме того, 21,5 млрд направят на выплаты для беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Пособие в размере половины регионального прожиточного минимума для трудоспособных граждан назначается, если среднедушевой доход в семье ниже регионального прожиточного минимума на человека. Ожидается, что в 2022 году пособия назначат 412 тысячам женщин.

Еще 76,4 млрд рублей пойдут на пособия одиноким родителям с детьми в возрасте 8-17 лет. Одинокие (или единственные) родители могут получить выплату в размере половины прожиточного минимума на ребенка по региону, если доходы семьи меньше регионального прожиточного минимума на человека. Планируется назначить пособие родителям 1,1 млн детей.

Ранее Антон Котяков сообщил, что в 2022 году страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,9%, напоминает RT.

