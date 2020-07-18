Коронавирус убивает работу российского автопрома в 2020 году

В России производство легковых автомобилей в первом полугодии сократилось на треть по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Росстата.

На 34,9% меньше в России в 202 году выпущено легковых автомобилей, грузовых - на 21,8%, следует из заявления Ростата. Всего в стране произведено 510 тыс. легковых автомобилей и 53,6 тысячи грузовых.