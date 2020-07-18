Коронавирус убивает работу российского автопрома в 2020 году
В России производство легковых автомобилей в первом полугодии сократилось на треть по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Росстата.
На 34,9% меньше в России в 202 году выпущено легковых автомобилей, грузовых - на 21,8%, следует из заявления Ростата. Всего в стране произведено 510 тыс. легковых автомобилей и 53,6 тысячи грузовых.
За первое полугодье вырос выпуск автобусов - на 12,2%. Машин массой до 5 тонн собрано 7,2 тысячи. Хотя увеличение объемов продукции продолжается в июне, их рост в годовом отношении ниже на 24,5%.
Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин распорядился выделить на поддержку российского автопрома 25 млрд рублей на фоне распространения коронавируса.
«Предусматривается, что 5 млрд рублей пойдут на приобретение машин скорой помощи, 7 млрд - на субсидирование кредитования, 8,5 млрд - на льготный лизинг, в том числе на госпрограмму "Доступная аренда"», - пояснили в правительстве.
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