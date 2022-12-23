Конкурентная Москва. Удобные инструменты для бизнеса
Вспоминаем главное в закупочной системе столицы за ушедший 2022 год.
Дни московской конкуренции в 2022 году включали в себя мероприятия для предпринимателей, работников контрактных служб и других участников закупочной деятельности. В течение пяти дней проходили дискуссии и конференции, на которых обсуждались возможности оптимизации закупочной системы и развития конкурентной среды в столице. Важной частью проекта стало награждение представителей бизнеса званием “Поставщик Правительства Москвы”. Завершающим событием Дней московской конференции финальный двухдневный хакатон серии Tender Hack по развитию функциональных возможностей «Портала поставщиков» — удобного инструмента для работы с закупками малого объема.
О проекте
Проект «Дни московской конкуренции» направлен на построение прозрачной и открытой коммуникации между всеми участниками рынка, адаптацию лучших бизнес-практик под реальные задачи города. Планируется, что проект станет ежегодной практикой, которая поможет создавать для заказчиков и поставщиков комфортную среду для ведения закупочной деятельности, привлекать новых участников, принимать взвешенные и новаторские решения по оптимизации закупочных процедур.
Дни московской конкуренции в 2022 году включали в себя мероприятия для предпринимателей, работников контрактных служб и других участников закупочной деятельности. В течение пяти дней проходили дискуссии и конференции, на которых обсуждались возможности оптимизации закупочной системы и развития конкурентной среды в столице. Важной частью проекта стало награждение представителей бизнеса званием “Поставщик Правительства Москвы”. Завершающим событием Дней московской конференции финальный двухдневный хакатон серии Tender Hack по развитию функциональных возможностей «Портала поставщиков» — удобного инструмента для работы с закупками малого объема.
Открытие мероприятия, день для главных распорядителей бюджетных средств города
Проект открыла панельная дискуссия на тему: «Развитие системы закупок в условиях новых вызовов». Ее участниками стали главные распорядители бюджетных средств столицы.
Система закупок Москвы – крупнейшая в стране, фактически каждый десятый рубль в контрактной системе размещается столичными заказчиками. Первый день задал тон всему мероприятию и начал диалог с людьми, чьими силами проекты города претворяются в жизнь — обеспечиваются необходимым оборудованием и лекарствами больницы, строятся школы, стадионы и поликлиники, поставляются горячие обеды в детские сады, благоустраиваются дворы и устанавливаются детские площадки, закупаются электробусы и трамваи, строятся дороги и развязки, прокладываются новые линии метрополитена, оцифровываются сервисы для жителей. В панельной дискуссии приняли участие все контрактные службы главных распорядителей бюджетных средств города, а основной темой стало обсуждение возможностей развития и поддержки столичной закупочной системы в условиях новых экономических вызов, с которыми страна столкнулась в этом году.
Спикерами дискуссии стали директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов России Татьяна Демидова, руководитель столичного Управления Федеральной антимонопольной службы Екатерина Соловьева, а также Министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Они обсудили меры поддержки столичных заказчиков и бизнеса, реализацию федеральных и локальных инициатив в части закупок, оптимизацию конкурентных процедур, нормотворческие новеллы и развитие предпринимательства в регионе.
Москва выступает инициатором и пилотным регионом, который генерирует и апробирует новые нормативные практики и подходы к оптимизации закупочной деятельности. После получения позитивных результатов в столице решения масштабируются и оптимизируются на всю страну с учетом региональных особенностей.
Для повышения устойчивости экономики региона столица вместе с федеральными органами власти принимала участие в разработке инициатив, которые позволили создать условия для стабильной работы городских заказчиков и поставщиков. Среди реализованных по инициативе Москвы мер поддержки участников контрактной системы снижение издержек и финансовой нагрузки, сокращение сроков оплаты до семи дней, возможность изменения существенных условий контрактов, расширение случаев заключения контракта с единственным поставщиком.
В частности, на мероприятии обсуждались контракты, которые Москва заключает с поставщиками на 2-3 года. За счет долгосрочных контрактных обязательств столица сформировала большой задел на два года вперед — финансовые обязательства по заключенным контрактам на 2022-2024 годы уже превышают два триллиона рублей. Долгие контракты гарантируют бизнесу стабильный спрос и возможность планирования денежных поступлений, а заказчикам – сохранение условий поставок и своевременное добросовестное обеспечение потребностей.
Важной мерой поддержки малого и среднего бизнеса стало увеличение предельных размеров закупок малого объема на Портале поставщиков. Теперь через котировочные сессии московские заказчики могут заключать контракты до 5 миллионов рублей на приобретение товаров, до 3 миллионов рублей – на работы и услуги.
Дискуссия стала своего рода подведением итогов работы всех вовлеченных в развитие столичной системы закупок ведомств. Спикеры не только рассказали о уже достигнутых результатах, но и поговорили о проектах, которые сейчас находятся в стадии обсуждения и согласования, а их запуск намечен на будущие периоды.
День, посвященный поставщикам города
Второй день проекта был посвящен поставщикам. К конференции «Закупки Москвы как эффективный инструмент развития бизнеса» присоединились представители малого и среднего бизнеса, предприниматели и действующие поставщиков города. Спикерами стали представители органов исполнительной власти Москвы – Департамента по конкурентной политике, Департамента труда и социальной защиты населения, Департамента инвестиционной и промышленной политики, а также специалисты и эксперты электронных торговых площадок, общественных организаций и бизнес-сообществ.
На конвенции обсуждались система торгов, в том числе закупки малого объема, меры поддержки бизнеса, особенности исполнения и изменения контрактов в период санкционного давления, а также актуальные финансовые инструменты для участия в закупках и другие вопросы. Спикерами стали представители органов исполнительной власти Москвы – Департамента по конкурентной политике, Департамента труда и социальной защиты населения, Департамента инвестиционной и промышленной политики, а также специалисты и эксперты электронных торговых площадок, общественных организаций и бизнес-сообществ.
После конференции состоялась церемония награждения, на которой 30 компаний из разных регионов России получили звание «Поставщик Правительства Москвы».
Звание «Поставщик Правительства Москвы» подтверждает, что компания является надежным и добросовестным партнером, который помогает реализовывать важные проекты в столице. Такие организации снабжают больницы и школы города, реставрируют памятники архитектуры, строят дороги. В результате мегаполис развивается, жить в нем становится более комфортно.
Претенденты оцениваются по количеству и общему объему исполненных за год контрактов, отсутствию штрафов со стороны заказчиков и многим другим критериям. Звание может обеспечить поставщику дополнительное доверие со стороны заказчиков и партнеров. Кроме того, оно способствует повышению узнаваемости бренда.
По итогам 2021 года звание «Поставщик Правительства Москвы» получили 27 компаний в девяти номинациях, а также три организации в спецноминации «Лидеры Портала поставщиков»:
• Медицинские технологии: АО «Р-Фарм», АО «Фармстандарт», ООО «Гемамед»;
• Развитие спорта: ООО «Здоровье и спорт», ООО «Объединение курортов юга», ООО «Алина тур»;
• Проектирование и строительство: АО «Дороги и мосты», ООО «ДМТ Групп», АО «Группа компаний «ЕКС»;
• Транспорт и транспортная инфраструктура: ООО «ОК Тех», ООО «Трансавтолиз», ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «МЕЧЕЛ»);
• Городское хозяйство и благоустройство: ООО «Эколайн», ООО «МКМ-Логистика», ООО «Группа Компаний Современные Экологические Технологии»;
• Связь и информационные технологии: АО «МаксимаТелеком», АО «Ситроникс», ПАО «Ростелеком»;
• Социальная защита: ООО «АВК», ООО «РБЕ», АО «Санаторий Анапа»;
• Ремонт и эксплуатация зданий и сооружений: ООО «ТПК Мебельная Компания», ООО «Приоритет», ООО СК «Форпост»;
• Развитие новых территорий: ООО «РОКС-Центр», ООО Группа компаний «Строительное управление-555», ООО «Стройкапиталинвест»;
• Лидеры Портала поставщиков: ИП Ларин Александр Валерьевич, ООО «Центр экологии человека», ООО «Верона».
Заключительный день официально-деловой программы и финальный в 2022 году хакатон серии Tender Hack
В последний день деловой программы для работников контрактных служб и столичных заказчиков прошла конференция «Эффективное проведение закупок заказчиками города Москвы в меняющихся условиях». Спикерами выступили представители органов исполнительной власти Москвы — Департамента по конкурентной политике, Департамента экономической политики и развития, Управления Федеральной антимонопольной службы и Главного контрольного управления, а также представители электронной торговой площадки «Росэлторг» и независимые эксперты. На мероприятии обсуждались особенности исполнения и изменения контрактов в 2022 году, ожидаемые изменения и перспективы развития контрактной системы в 2023-м году, результаты стандартизации закупок, цифровые инструменты управления закупочной деятельностью и другие актуальные вопросы.
В этот день также начался двухдневный хакатон серии Tender Hack, который стал завершающим событием проекта в 2022 году. В соревновании приняли участие 27 команд из 5 городов России, которые разрабатывали прототип системы аналитики и прогнозирования итогов котировочных сессий на Портале поставщиков. Московский этап соревнования собрал рекордное число участников — 138. Победителем, предложившим наиболее интересное решение поставленной задачи, стала команда Baby kagglers из Москвы.
Проект Дни московской конкуренции позволил взглянуть на развитие конкуренции с разных точек зрения, обсудить перспективы и возможности оптимизации контрактной системы столицы, полноценно провести открытый диалог со всеми участниками закупочной системы – заказчиками, поставщиками, представителями органов власти и главных распорядителей бюджетных средств. В 2023 году проект планируется продолжить и масштабировать — запустить новые форматы и привлечь больше участников.
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