Компаниям помогут компенсировать часть расходов при экспорте товаров

Субсидии до трех миллионов рублей от правительства Москвы смогут получить компании-экспортеры, зарегистрированные в столице не менее полугода. Это поможет бизнесменам частично компенсировать затраты на транспортировку товаров за границу, получение сертификатов и патентов, а также сертификацию менеджмента.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, власти постоянно работают над улучшением линейки инструментов поддержки московских предпринимателей.

«В текущем порядке предоставления субсидий мы сократили перечень документов при подаче заявки, чтобы компенсация расходов на транспортировку, патентование и сертификацию стала ещё более доступной для столичных экспортёров», - отметил Фурсин.

Объем субсидий зависит от вида затрат, которые несет компания при выводе продукции на зарубежные рынки. До трех миллионов рублей город готов предоставить в качестве компенсации расходов на сертификацию и патентование товаров за рубежом. Частично окупить издержки на транспортировку при экспорте товаров из Москвы можно также на сумму до трех миллионов рублей.

А до 500 тысяч рублей столичные компании-экспортеры могут получить в качестве компенсации части затрат при сертификации соответствия систем менеджмента. Субсидии от 500 тысяч до трех миллионов рублей от Правительства Москвы предоставят компаниям.

Заявки и необходимый пакет документов для получения субсидий от предпринимателей принимаются в Московском экспортном центре.

Прием заявок на получение финансовой поддержки стартует 25 июля и продлится до 15 ноября 2019 года.

