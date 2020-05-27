Компании со статусом «Московский инвестор» получат налоговые льготы

Мэр российской столицы Сергей Собянин утвердил постановление о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься присвоением компаниям статуса московского инвестора. Это,в свою очередь, дает право на налоговые льготы. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

«Утвердить порядок присвоения, подтверждения и прекращения статуса московского инвестора; положение о межведомственной комиссии», - говорится в обнародованном документе.



Постановление регулирует правила присвоения, подтверждения статуса столичного инвестора в целях предоставления юрлицам права на применение инвестиционного налогового вычета при начислении налога на прибыль организаций, а также правила завершения статуса московского инвестора.



Также отмечается, что статус московского инвестора присваивается правовым актом столичного правительства на срок до 7 лет. При этом по истечении пяти лет юрлицам будет необходимо подтвердить статус.

