Компании со статусом «Московский инвестор» получат налоговые льготы
Мэр российской столицы Сергей Собянин утвердил постановление о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься присвоением компаниям статуса московского инвестора. Это,в свою очередь, дает право на налоговые льготы. Документ опубликован на официальном сайте мэра.
«Утвердить порядок присвоения, подтверждения и прекращения статуса московского инвестора; положение о межведомственной комиссии», - говорится в обнародованном документе.
Постановление регулирует правила присвоения, подтверждения статуса столичного инвестора в целях предоставления юрлицам права на применение инвестиционного налогового вычета при начислении налога на прибыль организаций, а также правила завершения статуса московского инвестора.
Также отмечается, что статус московского инвестора присваивается правовым актом столичного правительства на срок до 7 лет. При этом по истечении пяти лет юрлицам будет необходимо подтвердить статус.
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