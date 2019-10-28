Комиссия МГД рекомендовала принять в первом чтении проект бюджета Москвы

Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике поддержала проект закона о бюджете города российской столицы на будущий год и плановый трёхлетний период. Депутатам рекомендовано принять документ в первом чтении.

Как отмечалось на заседании профильной комиссии, основной финансовый документ города сохраняет ориентиры прошлогодних бюджетов социальной и инвестиционной направленности. Доходы бюджета Москвы в будущем году должны достичь 2 триллионов и почти 799 миллиардов рублей, а в 2022 году вырасти до 3 триллионов 356 с лишним миллиардов рублей.

В 2020 году бюджет будет дефицитным - расходы превысят доходы на 351 миллиард рублей, а через три года разница сократится в 18 раз.

Ранее и другие комиссии Мосгордумы рекомендовали парламенту Москвы принять в первом чтении проект бюджета.

