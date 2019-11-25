Комиссия МГД поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы





Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике дала рекомендации принять во втором чтении ряд поправок к проекту бюджета Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. «Комиссия по экономической и социальной политике рекомендует принять поправки редактора к проекту о бюджете Москвы и не поддерживать поправки, отклоненные редактором», - заявила глава комиссии Людмила Гусева.

По словам редактора законопроекта, министра правительства Москвы, главы столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, в текст документа ко второму чтению было внесено 146 поправок. Большинство поправок (95) предлагают перераспределение бюджетных средств в расходной части, а часть (51) не предполагает перераспределения.

Елена Зяббарова заявила, что поддержать предлагается поправки о «детях войны», которые предполагают выделение 1,59 млрд руб. на ежемесячные выплаты для москвичей, родившихся с 1 января 1928 г. по 3 сентября 1945 г., которые не относятся к федеральным и региональным «льготникам», а «дети войны» с 1 января 2020 г. будут получать ежемесячную выплату по аналогии с тружениками тыла.

Кроме того, будет поддержана поправка, предполагающая выделение 1 миллиарда рублей на развитие научной деятельности в столице, а также поправка об увеличении расходов на развитие массового спорта.

По словам министра, денежные средства будут выделены из резервного фонда, предусмотренного на 2020 год в качестве расходной части бюджета.

Депутаты столичного парламента 30 октября 2019 г. приняли в первом чтении проект закона Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.».

Документ на рассмотрение Мосгордумы внес мэр столицы Сергей Собянин.

