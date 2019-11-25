Комиссия МГД поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы
Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике дала рекомендации принять во втором чтении ряд поправок к проекту бюджета Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. «Комиссия по экономической и социальной политике рекомендует принять поправки редактора к проекту о бюджете Москвы и не поддерживать поправки, отклоненные редактором», - заявила глава комиссии Людмила Гусева.
По словам редактора законопроекта, министра правительства Москвы, главы столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, в текст документа ко второму чтению было внесено 146 поправок. Большинство поправок (95) предлагают перераспределение бюджетных средств в расходной части, а часть (51) не предполагает перераспределения.
Елена Зяббарова заявила, что поддержать предлагается поправки о «детях войны», которые предполагают выделение 1,59 млрд руб. на ежемесячные выплаты для москвичей, родившихся с 1 января 1928 г. по 3 сентября 1945 г., которые не относятся к федеральным и региональным «льготникам», а «дети войны» с 1 января 2020 г. будут получать ежемесячную выплату по аналогии с тружениками тыла.
Кроме того, будет поддержана поправка, предполагающая выделение 1 миллиарда рублей на развитие научной деятельности в столице, а также поправка об увеличении расходов на развитие массового спорта.
По словам министра, денежные средства будут выделены из резервного фонда, предусмотренного на 2020 год в качестве расходной части бюджета.
Депутаты столичного парламента 30 октября 2019 г. приняли в первом чтении проект закона Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.».
Документ на рассмотрение Мосгордумы внес мэр столицы Сергей Собянин.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Нафтогаз» готов принять долги «Газпрома» натурой
- Стало известно, кто сменит Лео Бокерию на посту главы центра им. Бакулева
- Врачи: Ассанж может умереть в тюрьме
- Милонов выступил против расширения пределов самообороны в России
- Совфед одобрил закон о гражданах-иноагентах