Колташов призвал запретить россиянам закладывать единственное жилье
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества заявил, что такая возможность «поощряет» мошенников.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН предложил запретить закладывать единственное жилье. По его словам, это должно «уменьшить энтузиазм мошенников».
«Микрофинансовые организации – пример угрозы, которая возникла для общества. Это угроза отъема имущества. Люди подписывают бумаги, в которых они закладывают свою недвижимость. По закону это означает отторжение этой недвижимости. Нужно вернуться к тому, что единственное первичное жилье у людей нельзя отторгнуть. Это уменьшит энтузиазм мошенников», - объяснил экономист.
В России каждые четыре часа появляется новая финансовая пирамида, пандемия и спецоперация повлияли на мошеннические действия людей, заявил ранее управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в пресс-центре НСН.
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