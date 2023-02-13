Колташов призвал запретить россиянам закладывать единственное жилье

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества заявил, что такая возможность «поощряет» мошенников. 

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН предложил запретить закладывать единственное жилье. По его словам, это должно «уменьшить энтузиазм мошенников».

«Микрофинансовые организации – пример угрозы, которая возникла для общества. Это угроза отъема имущества. Люди подписывают бумаги, в которых они закладывают свою недвижимость. По закону это означает отторжение этой недвижимости. Нужно вернуться к тому, что единственное первичное жилье у людей нельзя отторгнуть. Это уменьшит энтузиазм мошенников», - объяснил экономист.

В России каждые четыре часа появляется новая финансовая пирамида, пандемия и спецоперация повлияли на мошеннические действия людей, заявил ранее управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЖильеЗалогКредиты
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