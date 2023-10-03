Колледж из «Технополиса Москва» увеличил набор студентов на инженерные специальности
Свыше 430 первокурсников зачислены на ключевые инженерные специальности по итогам приемной кампании – 2023 в «Московский государственный образовательный комплекс» (ГБПОУ МГОК), чья базовая кафедра располагается в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, МГОУ увеличил количество мест на обучение специальности «Эксплуатация БАС» в три раза. Теперь научиться управлять беспилотниками смогут не 25, а 75 студентов. Овчинский отметил, что решение об увеличении набора студентов на подобные специальности связано с высоким спросом на них. Колледж набирает абитуриентов на такие направления, как «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Технология машиностроения», «Информационные системы и программирование» и другие.
Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что МГОК помогает бороться с дефицитом инженерных профессий для инновационных промышленных предприятий.
«В этом году набор на специальность «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» увеличился в 2 раза», - уточнил Дегтев.
Кроме того, директор Московского государственного образовательного комплекса Юрий Тарасенко отметил, что в этом году 933 абитуриента принесли оригиналы аттестатов в МГОК. В прошлом году с оригиналами пришли 700 будущих студентов.
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