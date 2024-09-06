Кобяков: На ВЭФ-2024 подписали 292 соглашения на 5,5 трлн рублей
Почти 300 договоров подписали на Восточном экономическом форуме. Об этом заявил советник президента России, секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, передает РИА Новости.
«На площадке форума подписано 292 соглашения на общую сумму 5,5 триллиона рублей», — указал Кобяков.
Советник подчеркнул, что это «большая сумма».
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил о 258 соглашениях, подписанных на ВЭФ, на рекордные 5,39 трлн рублей, напоминает 360.ru.
ВЭФ-2024 открылся 3 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Форум завершится 6 сентября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кобяков: На ВЭФ-2024 подписали 292 соглашения на 5,5 трлн рублей
- Linkin Park вернулась на сцену с новой солисткой
- СМИ: Петербургскую тюрьму «Кресты» выставят на аукцион
- СМИ: Крушение F-16 усилило вопросы союзников Украины к спешке в подготовке пилотов
- Пентагон: Союзники Украины обсудят в Рамштайне передачу Киеву ПВО и боеприпасов
- Алаудинов заявил о выжигании противника на Курском направлении
- Депутаты предложили провести «специальную демографическую операцию»
- Британия направит Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet
- Трамп хочет создать комиссию во главе с Маском для аудита правительства
- Байден заявил, что посещал Северную Kорею
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru