Кобяков: На ВЭФ-2024 подписали 292 соглашения на 5,5 трлн рублей

Почти 300 договоров подписали на Восточном экономическом форуме. Об этом заявил советник президента России, секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, передает РИА Новости.

«На площадке форума подписано 292 соглашения на общую сумму 5,5 триллиона рублей», — указал Кобяков.

Советник подчеркнул, что это «большая сумма».

Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил о 258 соглашениях, подписанных на ВЭФ, на рекордные 5,39 трлн рублей, напоминает 360.ru.

ВЭФ-2024 открылся 3 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Форум завершится 6 сентября.

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ФОТО: Росконгресс
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