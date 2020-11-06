Клиенты Сбербанка пожаловались на задержки в начислении зарплат

Клиенты Сбербанка стали жаловаться на задержки в поступлении зарплат на банковские карты почти на сутки, передает «Интерфакс».

При этом в службе поддержки Сбербанка сообщают, что на их стороне проблем нет и средства приходят в течение двух рабочих дней, а в пресс-службе банка объяснили небольшие задержки техническими причинами.

По словам представителям банка, сейчас все платежи идут штатно.

