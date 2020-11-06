Клиенты Сбербанка пожаловались на задержки в начислении зарплат
6 ноября 202014:57
Клиенты Сбербанка стали жаловаться на задержки в поступлении зарплат на банковские карты почти на сутки, передает «Интерфакс».
При этом в службе поддержки Сбербанка сообщают, что на их стороне проблем нет и средства приходят в течение двух рабочих дней, а в пресс-службе банка объяснили небольшие задержки техническими причинами.
По словам представителям банка, сейчас все платежи идут штатно.
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6 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru