Китай разрешил поставки свинины из РФ с 24 января
Власти Китая разрешил поставки свинины из России. Как проинформировало сегодня Главное таможенное управление КНР, уведомление вступило в силу с 24 января.
Китай в сентябре прошлого года решил снять ограничения на поставки свинины из России. Перед этим была проведена оценка рисков и проанализирована система государственного контроля африканской чумы свиней в РФ. Ветеринарный сертификат на продукцию российского свиноводства был утверждён в конце декабря 2023 года.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по оценке Национального союза свиноводов, свинина из России в течении нескольких лет может занять до 10% импорта в Китай.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru