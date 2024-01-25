Китай разрешил поставки свинины из РФ с 24 января

Власти Китая разрешил поставки свинины из России. Как проинформировало сегодня Главное таможенное управление КНР, уведомление вступило в силу с 24 января.

Китай в сентябре прошлого года решил снять ограничения на поставки свинины из России. Перед этим была проведена оценка рисков и проанализирована система государственного контроля африканской чумы свиней в РФ. Ветеринарный сертификат на продукцию российского свиноводства был утверждён в конце декабря 2023 года.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по оценке Национального союза свиноводов, свинина из России в течении нескольких лет может занять до 10% импорта в Китай.

