Китай приостановит ввоз морепродуктов российской компании из-за коронавируса

Китай запретил на четыре недели ввоз морепродуктов российской компании Zarya LLC из-за обнаружения коронавируса на упаковках с замороженной рыбой. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.

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Как отметили в ведомстве, инфекцию выявили на упаковке замороженной горбуши, импортированной предприятием. Таможенные органы КНР с 3 ноября приостановят прием импортных деклараций от российской компании.

Ранее китайская таможня на неделю прекратила прием деклараций на импорт товаров от Zarya LLC и рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury, отмечает РИА ФАН. На двух упаковках замороженной рыбы, ввезенной этими предприятиями, обнаружили коронавирус.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПродуктыИмпортКитайКоронавирус
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