Китай приостановит ввоз морепродуктов российской компании из-за коронавируса

Как отметили в ведомстве, инфекцию выявили на упаковке замороженной горбуши, импортированной предприятием. Таможенные органы КНР с 3 ноября приостановят прием импортных деклараций от российской компании.

Ранее китайская таможня на неделю прекратила прием деклараций на импорт товаров от Zarya LLC и рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury, отмечает РИА ФАН. На двух упаковках замороженной рыбы, ввезенной этими предприятиями, обнаружили коронавирус.

