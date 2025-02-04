Китай подал жалобу на налоговые меры Вашингтона в ВТО
Китай пожаловался на американские налоговые меры в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР.
Ведомство напомнило, что США объявили о введении пошлины в 10% на товары из Китая.
«В ответ Китай с целью защиты своих законных прав и интересов подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации», — указали в министерстве.
Ранее Вашингтон ввел 10-процентные пошлины на китайские товары. В ответ Пекин объявил о введении пошлин в 15% на американские уголь и сжиженный природный газ, в 10% — на нефть, сельхозтехнику, машины с большим рабочим объемом двигателя и пикапы, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru