Китай подал жалобу на налоговые меры Вашингтона в ВТО

Китай пожаловался на американские налоговые меры в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР.

Ведомство напомнило, что США объявили о введении пошлины в 10% на товары из Китая.

«В ответ Китай с целью защиты своих законных прав и интересов подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации», — указали в министерстве.

Ранее Вашингтон ввел 10-процентные пошлины на китайские товары. В ответ Пекин объявил о введении пошлин в 15% на американские уголь и сжиженный природный газ, в 10% — на нефть, сельхозтехнику, машины с большим рабочим объемом двигателя и пикапы, пишет Ura.ru.

