Китай обошёл Украину по импорту российского мяса
Крупнейшим покупателем российского мяса по итогам первого полугодия 2020 года стал Китай, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. На эту страну пришлось 45% поставок мяса из России в натуральном выражении, с учётом Гонконга – 54%, говорится в материале.
До сих пор по импорту российского мяса лидировала Украина, занявшая первое место после начала военного конфликта в Донбассе. Правда, как отмечают «Ведомости», в статистике могли учитываться поставки в самопровозглашённые республики Донбасса. За первые шесть месяцев 2020 года доля Украины в российском экспорте мяса снизилась с 28% до 16%.
В целом Россия за этот период нарастила экспорт мяса в 2,2 раза. В натуральном выражении больше других вырос экспорт мяса птицы, в денежном выражении – экспорт свинины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru