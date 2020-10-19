Китай нарастил отбор газа по «Силе Сибири» после снижения цены
Суточный объем поставок газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» впервые превысил обязательства, прописанные в контракте. Превышение составило 20%, информирует «Газпром». КНР нарастила отбор голубого топлива после снижения его цены.
Поставки осуществляются с Чаяндинского месторождения. Объём экспорта российского газового концерна по «Силе Сибири» за первые 8 месяцев текущего года составили 2,3 миллиарда кубометров. Первые поставки российского газа по этому трубопроводу стартовали в декабре 2019 года.
Согласно договору, в текущем году Россия должна поставить в Китай по «Силе Сибири» 5 миллиардов кубометров газа. Предполагается наращивать объёмы ежегодно. По данным «Газпром экспорта» в 2021 году он должен составить 10 млрд куб. м, в 2022 г. - 15 млрд куб. м.
Контрактная цена поставок уменьшается вслед за ценой нефти на мировых рынках.
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