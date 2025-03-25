Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума за шесть лет

Китай в феврале нарастил экспорт яблок в Россию до максимального уровня с 2019 года, кроме того, до рекордных значений увеличились поставки клубники, экзотических фруктов, томатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы КНР.

Во второй месяц года Россия импортировала из Китая яблок на $8,2 млн. За год объемы поставок увеличились в 1,7 раза. До максимума с мая 2022 года вырос импорт клубники и земляники: до $1,75 млн. Заметно увеличились поставки экзотических фруктов, в том числе гуаявы, мангустинов, манго, - на 35%, до $2,7 млн. Также Россия импортировала из КНР цитрусовые ($14,5 млн), обработанные фрукты и орехи ($3,98 млн), виноград ($3,88 млн). Всего поставки фруктов, ягод и орехов обошлись Москве в $42,9 млн.

При этом среди овощей лидерами по импорту стали томаты, РФ закупила максимальное количество с июня прошлого года, на $5,72 млн. Активно покупался лук ($5,66 млн), сушеные овощи ($3,3 млн), капуста ($3,1 млн). Импорт прочих овощей вырос до максимума с мая 2021 года. Так, Россия купила болгарские и душистые перцы на $4,6 млн, зелень на $922 тысячи, грибы на $533 тысячи. Всего в феврале РФ приобрела у Китая овощей на $33,7 млн.

Ранее стало известно, что Франция в январе увеличила объемы импорта из России до 507 млн евро - наибольшего значения с декабря 2022 года, напоминает Ura.ru.

